Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh vs Ninh Bình: Ngày Văn Lâm, Hoàng Đức trở lại V.League Trực tiếp bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình, thuộc khuôn khổ vòng 1 LPBank V-League 2025/26, sân Hà Tĩnh, 18h hôm nay (17/8).

Dù tung ra sân nhiều gương mặt trẻ như Vĩnh Nguyên, Hoàng Minh, Duy Tâm, Trung Kiên hay Phước Bảo và nhập cuộc đầy khí thế với lối pressing tầm cao, đội bóng phố Núi lại không tận dụng được cơ hội.

HAGL khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy thất vọng khi thua Becamex TPHCM 0-3 ngay tại Pleiku - Ảnh: T.B

Rodrigo bỏ lỡ pha đánh đầu sớm, trước khi Minh Trọng mở tỷ số cho đội khách trên chấm 11m ở phút 40 sau tình huống VAR xác định Hồ Tuấn Tài bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, sự thiếu kinh nghiệm khiến HAGL dần đánh mất thế trận. Phút 72, Văn Anh đánh đầu nâng tỷ số 2-0, trước khi Ismaila chấm dứt hy vọng chủ nhà bằng bàn thắng ấn định 3-0 ở phút 82.

Các ngoại binh của HAGL như Fraga, Gabriel hay Marciel hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của đối phương. Với lối chơi kín kẽ và phản công hiệu quả, Becamex TPHCM giành 3 điểm trọn vẹn để tạm vươn lên ngôi đầu BXH.

Ghi bàn:

Becamex TP.HCM: Minh Trọng (42', pen), Văn Anh (73'), Ismaila (83')

Đội hình xuất phát HAGL vs Becamex TP.HCM:

HAGL: Trung Kiên (25), Phước Bảo (38), Jairo Filho (33), Quang Kiệt (5), Thanh Nhân (7), Hoàng Minh (20), Du Học (66), Vĩnh Nguyên (23), Rodrigo (8), Duy Tâm (19), Conceicao (9).

Becamex TP.HCM: Minh Toàn (25), Tùng Quốc (2), Adriano Schmidt (5), Zlatkovic (24), Minh Trọng (17), Hugo Ferreira (6), Minh Bình (9), Trung Hiếu (39), Thanh Hậu (8), Tuấn Tài (18), Ugochukwu (94).