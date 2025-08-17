Dù tung ra sân nhiều gương mặt trẻ như Vĩnh Nguyên, Hoàng Minh, Duy Tâm, Trung Kiên hay Phước Bảo và nhập cuộc đầy khí thế với lối pressing tầm cao, đội bóng phố Núi lại không tận dụng được cơ hội.
Rodrigo bỏ lỡ pha đánh đầu sớm, trước khi Minh Trọng mở tỷ số cho đội khách trên chấm 11m ở phút 40 sau tình huống VAR xác định Hồ Tuấn Tài bị phạm lỗi trong vòng cấm.
Sang hiệp 2, sự thiếu kinh nghiệm khiến HAGL dần đánh mất thế trận. Phút 72, Văn Anh đánh đầu nâng tỷ số 2-0, trước khi Ismaila chấm dứt hy vọng chủ nhà bằng bàn thắng ấn định 3-0 ở phút 82.
Các ngoại binh của HAGL như Fraga, Gabriel hay Marciel hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của đối phương. Với lối chơi kín kẽ và phản công hiệu quả, Becamex TPHCM giành 3 điểm trọn vẹn để tạm vươn lên ngôi đầu BXH.
Ghi bàn:
Becamex TP.HCM: Minh Trọng (42', pen), Văn Anh (73'), Ismaila (83')
Đội hình xuất phát HAGL vs Becamex TP.HCM:
HAGL: Trung Kiên (25), Phước Bảo (38), Jairo Filho (33), Quang Kiệt (5), Thanh Nhân (7), Hoàng Minh (20), Du Học (66), Vĩnh Nguyên (23), Rodrigo (8), Duy Tâm (19), Conceicao (9).
Becamex TP.HCM: Minh Toàn (25), Tùng Quốc (2), Adriano Schmidt (5), Zlatkovic (24), Minh Trọng (17), Hugo Ferreira (6), Minh Bình (9), Trung Hiếu (39), Thanh Hậu (8), Tuấn Tài (18), Ugochukwu (94).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho Becamex TP.HCM ngay trên sân Pleiku.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ. HAGL nỗ lực ép sân những phút cuối nhưng vẫn không thể tìm được bàn danh dự.
83'
Origbaajo Ismaila đặt dấu chấm hết cho HAGL
Mải mê tìm kiếm bàn gỡ, HAGL phải nhận bàn thua thứ ba sau pha băng lên dứt điểm của tân binh Origbaajo Ismaila bên phía Becamex TP.HCM.
81'
Đội bóng của bầu Đức vẫn đang hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt.
73'
Văn Anh nhân đôi cách biệt cho Becamex TP.HCM
Từ quả tạt bóng bên cánh phải của Becamex TP.HCM, Văn Anh đánh đầu cận thành đánh bại Kiên Trung lần thứ hai. Anh không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.
62'
HAGL vẫn đang miệt mài tìm kiếm cơ hội để ghi bàn quân bình tỷ số nhưng chưa thành công.
53'
Thủ môn Trung Kiên bị đau ở bắp chân phải, anh cần tới sự chăm sóc của bác sĩ. May cho HAGL khi thủ thành tuyển Việt Nam có thể tiếp tục thi đấu.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Becamex TP.HCM.
41'
Minh Trọng mở tỷ số trên chấm 11m
Trọng tài Đỗ Khánh Nam thổi phạt đền cho Becamex TP.HCM sau khi trực tiếp xem màn hình VAR. Trước đó, Phan Du Học đã kéo ngã Hồ Tuấn Tài trong vòng cấm của HAGL. Trên chấm 11m, Võ Minh Trọng đánh bại Kiên Trung dù thủ thành tuyển Việt Nam đổ người đúng hướng.
33'
Cơn mưa tại Pleiku vẫn chưa tạnh hẳn, trong khi những vùng nước trên sân khiến các cầu thủ trải qua những pha bóng dở khóc dở cười.
29'
Pha dứt điểm hiếm hoi của Becamex TP.HCM kể từ đầu trận, tuy nhiên Phan Thanh Hậu kết thúc quá thiếu chính xác từ ngoài vòng cấm.
20'
Cơ hội ngon ăn dành cho Conceicao nhưng cú dứt điểm trong thế đối mặt không thắng được thủ môn Minh Toàn.
17'
Đội chủ sân Pleiku đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng cũng như các cơ hội được tạo ra.
9'
Lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ HAGL nhập cuộc khá hứng khởi. Tuy nhiên, mặt sân sũng nước sau cơn mưa đã ảnh hưởng đáng kể đến trận đấu.
3'
Một cầu thủ HAGL đột phá rồi ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Đỗ Khánh Nam xua tay, không có có phạt đền cho chủ nhà.
17h05
Trọng tài chính Đỗ Khánh Nam thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h50
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát HAGL vs Becamex TP.HCM
Nhận định trước trận
Vòng 1 V.League 2025/26 chứng kiến cuộc so tài đáng chú ý giữa HAGL và Becamex TPHCM trên sân Pleiku. Đây là cặp đấu nhiều duyên nợ khi mùa trước, mỗi đội đều có chiến thắng đậm đà trên sân nhà.
Tuy nhiên, bước vào mùa giải mới, cán cân đã thay đổi. HAGL gặp khó khăn lớn khi chia tay hàng loạt trụ cột như Minh Vương, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Dụng Quang Nho và hậu vệ trẻ Lý Đức. Trận giao hữu thua 1-3 trước Phù Đổng Ninh Bình càng phơi bày những bất ổn trong lối chơi.
Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng phố Núi bị đánh giá thấp hơn và buộc phải kỳ vọng vào màn tỏa sáng của các ngoại binh Marciel, Ha Ryan và Conceicao.
Trong khi đó, Becamex TPHCM giữ được sự ổn định nhân sự, đồng thời bổ sung ngoại binh chất lượng như Zlatkovic, Ferreira Hugo và Jose Carios, giúp lối chơi thêm phần sắc sảo. Với lực lượng vượt trội, đội khách được dự đoán sẽ gây nhiều khó khăn cho HAGL ngay tại Pleiku.