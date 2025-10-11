Trận giao hữu giữa Hàn Quốc và Brazil trên sân Seoul diễn ra với thế trận áp đảo hoàn toàn của đội khách. Ngay phút 13, Estevao mở tỷ số sau pha phối hợp ăn ý cùng Rodrygo và Guimaraes, mở màn cho cơn mưa bàn thắng của Selecao.

Rodrygo và Estevao cùng nhau tỏa sáng - Ảnh: 433

Dù Hàn Quốc cố gắng dâng cao, họ không thể xuyên phá hàng phòng ngự vững chắc của Brazil. Phút 42, Rodrygo nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm quyết đoán từ đường chuyền của Casemiro.

Bước sang hiệp hai, sức mạnh của đội bóng áo vàng-xanh càng được thể hiện rõ nét. Chỉ trong vòng 4 phút đầu, Estevao hoàn tất cú đúp trước khi Rodrygo ghi thêm bàn thắng thứ hai, nâng tỷ số lên 4-0. Dù Son Heung-min và Lee Kang-In rất nỗ lực, mọi cơ hội của đội chủ nhà đều bị hóa giải.

Casemiro sắm vai kiến tạo, trong khi Vinicius tỏa sáng với một pha kiến tạo và một bàn thắng - Ảnh: 433

Phút 77, Brazil chuyển đổi trạng thái nhanh, Matheus Cunha tung đường kiến tạo cực đỉnh cho Vinicius solo ngoạn mục rồi ấn định chiến thắng 5-0, khép lại màn trình diễn thuyết phục của Brazil.

Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu thế giới trước khi di chuyển sang Nhật Bản để đá giao hữu ngày 14/10 tới.

Đội hình ra sân:

Hàn Quốc: Jo Hyeon-woo (GK) — Kim Ju-sung, Lee Tae-seok, Kim Min-jae (Park Jin-seop), Cho Yu-min, Seol Young-woo — Lee Jae-sung (Kim Jin-kyu), Hwang In-beom (Jens Castrop), Paik Seung-ho (Won Du-jae), Lee Kang-in (Lee Dong-gyeong) — Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu)

Brazil: Bento (GK) — Vitinho, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos (Carlos Augusto) — Casemiro, Bruno Guimaraes (Andre) — Estevao (Lucas Paqueta), Cunha (Igor Jesus), Rodrygo, Vinicius Jr. (Richarlison)