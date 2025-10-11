Trận giao hữu giữa Argentina và Venezuela khép lại với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 cho nhà đương kim vô địch thế giới, trong ngày Lionel Messi không ra sân.

Siêu sao của Inter Miami chỉ ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu, khi HLV Lionel Scaloni muốn giữ sức cho anh ở giai đoạn căng thẳng của mùa giải.

Giovani Lo Celso ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: CONMEBOL

Không có nhạc trưởng Messi, Argentina vẫn khởi đầu đầy khí thế. Ngay phút thứ 6, Lautaro Martinez bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi bị thủ môn Jose Contreras cản phá ở cự ly gần.

Sau đó, Nico Paz sút xa dội cột dọc trong tiếc nuối. Phải đến phút 31, thế bế tắc mới được khai thông: Lautaro kiến tạo cho Giovani Lo Celso dứt điểm tinh tế vào góc thấp, mở tỷ số 1-0 cho Argentina.

Sang hiệp hai, Venezuela vùng lên mạnh mẽ và suýt gỡ hòa ở phút 74 khi cú sút của Teo Quintero dội xà ngang khung thành Dibu Martinez. Những phút cuối, Lautaro tiếp tục bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn, còn thủ môn Contreras có ngày thi đấu xuất thần.

Chung cuộc, Argentina thắng tối thiểu 1-0 - một kết quả đủ giúp họ duy trì chuỗi bất bại, nhưng cũng phơi bày nỗi lo về hàng công khi thiếu vắng Lionel Messi.

Ghi bàn: Lo Celso 31'

Đội hình xuất phát:

Argentina: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Senesi, Tagliafico, Paredes, Lo Celso, Fernandez, Paz, Lautaro Martinez, Alvarez

Venezuela: Contreras, Ferraresi, Milani, Aramburu, Quintero, Mendoza, Segovia, Casseres, Marques, Anor, Andrade.