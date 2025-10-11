editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers fra aze (8).jpg
Pháp áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers fra aze (5).jpg
Mbappe là trung tâm trong các đợt tấn công của đội chủ nhà
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers fra aze (7).jpg
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Mbappe đã lên tiếng ở phút bù giờ hiệp một
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers fra aze (1).jpg
Đồng đội chúc mừng Mbappe
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers fra aze (6).jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Pháp
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers fra aze (4).jpg
Sang hiệp 2, Rabiot nhân đôi cách biệt
G27V9CwWAAIZGab.jpeg
Phút 81, Mbappe bị đau nên ra dấu xin thay người
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers fra aze (2).jpg
Thauvin ấn định tỷ số 3-0 nghiêng về tuyển Pháp
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers fra aze (3).jpg
G27WDfgWIAA47Wn.jpeg
Chiến thắng nhàn nhã của Les Bleus

Nguồn ảnh: Uefa, 433

