Kết quả bóng đá hôm nay 11/10/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: Uefa, 433
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027, liên tục, đầy đủ và chính xác.
Chân sút Real Madrid, Kylian Mbappe bất ngờ lên tiếng bảo về Lamine Yamal của ‘kình địch’ Barca trong bối cảnh đời tư sao trẻ 18 tuổi được quan tâm quá mức.
Kết quả vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật kết quả vòng loại Asian Cup 2027, liên tục, đầy đủ và chính xác.
BLV Quang Tùng đánh giá tuyển Việt Nam có một trận đấu hợp lý về cả mặt lối chơi lẫn tỉ số trước Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.