|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
10/10
21:00
|
Kazakhstan 4-0 Liechtenstein
|
11/10
01:45
|
Iceland 3-5 Ukraine
|
Kosovo 0-0 Slovenia
|
Bắc Ireland 2-0 Slovakia
|
Bỉ 0-0 Bắc Macedonia
|
Pháp 3-0 Azerbaijan
|
Đức 4-0 Luxembourg
|
Thụy Điển 0-2 Thụy Sỹ
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
10/10
19:00
|
Nam Sudan 0-5 Senegal
|
10/10
20:00
|
Gambia 3-4 Gabon
|
Seychelles 0-7 Bờ Biển Ngà
|
Sudan 0-0 Mauritania
|
Togo 0-1 CHDC Congo
|
10/10
23:00
|
Lesotho 1-2 Nigeria
|
Rwanda 0-1 Benin
|
Sao Tome & Principe 0-6 Tunisia
|
Zimbabwe 0-0 Nam Phi
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF
|
11/10
04:00
|
Surinam 1-1 Guatemala
|
11/10
05:00
|
Bermuda - Trinidad & Tobago
|
11/10
06:00
|
Curacao - Jamaica
|
11/10
08:00
|
El Salvador - Panama
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
10/10
17:20
|
Nhật Bản 2-2 Paraguay
|
10/10
18:00
|
Hàn Quốc 0-5 Brazil
|
11/10
00:00
|
Nga 2-1 Iran
|
11/10
06:00
|
Chile - Peru
|
11/10
06:40
|
Canada - Australia
|
11/10
07:00
|
Argentina - Venezuela
|
11/10
07:35
|
Mỹ - Ecuador
-
- 24h qua
-
