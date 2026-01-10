Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG B

9/01  
21:00

U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

9/01  
23:30

U23 Ả Rập Xê Út 2-3 U23 Jordan

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18

10/01  
03:00

Getafe - Real Sociedad

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 16

10/01  
02:30

Frankfurt - Dortmund

TV 360

FA CUP 2025/26 – VÒNG 1/32

10/01  
02:30

Wrexham - Nottingham Forest

Milton Keynes Dons - Oxford United

Port Vale - Fleetwood Town

Preston North End - Wigan Athletic

AFCON 2025 – VÒNG TỨ KẾT

09/01  
23:00

Mali 0-1 Senegal

10/01  
02:00

Morocco - Cameroon

VĐQG  HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 18

10/01  
02:00

NEC Nijmegen - Utrecht

HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21

10/01  
02:30

Cadiz - Sporting Gijon

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 12

09/01  
15:35

Brisbane Roar 0-2 Auckland

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14

09/01  
20:10

Al Khaleej 4-0 Damac

09/01 
 22:05

Al Taawoun 2-0 Al Shabab

10/01 
 00:30

Al Kholood 0-4 Al Ittihad