Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG B
9/01
U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
9/01
U23 Ả Rập Xê Út 2-3 U23 Jordan
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18
10/01
Getafe - Real Sociedad
SCTV 15
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 16
10/01
Frankfurt - Dortmund
TV 360
FA CUP 2025/26 – VÒNG 1/32
10/01
Wrexham - Nottingham Forest
Milton Keynes Dons - Oxford United
Port Vale - Fleetwood Town
Preston North End - Wigan Athletic
AFCON 2025 – VÒNG TỨ KẾT
09/01
Mali 0-1 Senegal
10/01
Morocco - Cameroon
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 18
10/01
NEC Nijmegen - Utrecht
HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
10/01
Cadiz - Sporting Gijon
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 12
09/01
Brisbane Roar 0-2 Auckland
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14
09/01
Al Khaleej 4-0 Damac
09/01
Al Taawoun 2-0 Al Shabab
10/01
Al Kholood 0-4 Al Ittihad
