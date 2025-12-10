Kết quả bóng đá hôm nay

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

09/12

22:30

Kairat Almaty 0-1 Olympiakos

ON FOOTBALL

10/12

00:45

Bayern Munich 3-1 Sporting Lisbon

TV 360

10/12

03:00

Atalanta 2-1 Chelsea

TV 360

Barcelona 2-1 E.Frankfurt

ON FOOTBALL

Inter Milan 0-1 Liverpool

TV 360

Monaco 1-0 Galatasaray

ON SPORTS +

PSV Eindhoven 2-3 Atletico Madrid

ON SPORTS

Saint Gilloise 2-3 Marseille

TV 360

Tottenham 3-0 Slavia Prague

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 20

10/12

02:45

Blackburn 1-1 Oxford Utd

Charlton 1-2 Middlesbrough

Preston 1-1 Coventry

Sheffield Utd 1-1 Norwich

Southampton 3-2 West Brom

Swansea 1-0 Portsmouth

Watford 1-1 Sheffield Wed

10/12

03:00

QPR 2-1 Birmingham

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

09/12

17:00

Machida Zelvia 3-1 Ulsan HD

Vissel Kobe 2-2 Chengdu Rongcheng

09/12

19:15

Buriram Utd 2-2 Gangwon

Johor DT 0-0 Shanghai Port

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.