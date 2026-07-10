Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT
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10/07
03:00
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Pháp 2-0 Morocco
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VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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09/07
23:00
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FK Qarabag 3-0 Vestri
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10/07
00:00
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Dinamo Kiev 0-0 Uni. Cluj
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Sheriff Tiraspol 0-0 Aluminij
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10/07
01:00
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CSKA Sofia 3-2 Derry City
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FK Vojvodina 1-2 Ferencvarosi
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Hajduk Split 2-0 MSK Zilina
World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 4 cặp đấu tứ kết, với sự góp mặt của nhiều ứng viên vô địch cùng những đội bóng tạo nên bất ngờ lớn.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng tứ kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
VietNamNet cập nhật danh sách các cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026, đang ngày càng nóng bỏng và hấp dẫn về các vòng đấu cuối.
LĐBĐ Ai Cập gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu điều tra tổ trọng tài sau thất bại 2-3 trước Argentina, trận đấu để lại nhiều tranh cãi ở World Cup 2026.