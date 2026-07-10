Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT

10/07

03:00

Pháp 2-0 Morocco

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

09/07

23:00

FK Qarabag 3-0 Vestri

10/07

00:00

Dinamo Kiev 0-0 Uni. Cluj

Sheriff Tiraspol 0-0 Aluminij

10/07

01:00

CSKA Sofia 3-2 Derry City

FK Vojvodina 1-2 Ferencvarosi

Hajduk Split 2-0 MSK Zilina