Trận thua 2-3 của Ai Cập trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026 chưa khép lại sau tiếng còi mãn cuộc. LĐBĐ Ai Cập (EFA) đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu xem xét lại công tác điều hành của tổ trọng tài trong trận đấu giàu tranh cãi này.

Tình huống bàn thắng của Ai Cập bị hủy gây tranh cãi dữ dội - Ảnh: ESPN

Theo phía Ai Cập, một số quyết định quan trọng của trọng tài và VAR đã ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu. Chủ tịch EFA - Hany Abo Rida đề nghị FIFA điều tra toàn bộ tổ trọng tài, trong đó có trọng tài chính François Letexier cùng các cộng sự ở phòng VAR.

Sự bức xúc của Ai Cập càng lớn bởi họ từng dẫn Argentina 2-0 và đứng rất gần tấm vé vào tứ kết. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch World Cup vùng lên mạnh mẽ trong giai đoạn cuối trận, ghi liền 3 bàn để thắng ngược 3-2 trong kịch bản nghẹt thở.

Sau trận, HLV Hossam Hassan và một số cầu thủ Ai Cập công khai chỉ trích công tác trọng tài. Phía Ai Cập cho rằng đội bóng của họ chịu bất lợi ở những tình huống then chốt, đặc biệt là các pha bóng có sự can thiệp của VAR.

Các cầu thủ Ai Cập cho rằng trận đấu đã bị "dàn xếp" - Ảnh: ESPN

Dù vậy, mọi cáo buộc vẫn cần chờ phản hồi chính thức từ FIFA. Cho đến khi cơ quan điều hành bóng đá thế giới đưa ra kết luận, chiến thắng của Argentina vẫn được công nhận.

Với kết quả này, Argentina giành quyền vào tứ kết gặp Thụy Sĩ, còn Ai Cập rời World Cup trong tâm trạng tiếc nuối và đầy ấm ức.

Video Messi gỡ hòa 2-2 cho Argentina (nguồn: VTV)