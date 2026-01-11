|
Kết quả U23 châu Á hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
10/01
18:30
|
U23 Lebanon 2-4 U23 Hàn Quốc
|
VTV, TV360
|
10/01
18:30
|
U23 UAE 0-3 U23 Nhật Bản
|
VTV, TV360
|
10/01
21:00
|
U23 Iran 0-0 U23 Uzbekistan
|
VTV, TV360
|
10/01
23:30
|
U23 Syria 1-0 U23 Qatar
|
VTV, TV360
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 1/32
|
10/01
19:15
|
Cheltenham 0-2 Leicester
|
Everton 1-1 Sunderland (pen 0-3)
|
Macclesfield 2-1 Crystal Palace
|
Wolverhampton 6-1 Shrewsbury
|
10/01
22:00
|
Boreham Wood 0-5 Burton
|
Burnley 5-1 Millwall
|
Doncaster 2-3 Southampton
|
Fulham 3-1 Middlesbrough
|
Ipswich 2-1 Blackpool
|
Newcastle 3-3 Bournemouth (pen 7-6)
|
Salford City 1-0 Swindon
|
Sheffield Wed 0-2 Brentford
|
Stoke 1-0 Coventry
|
Manchester City 10-1 Exeter City
|
11/01
00:45
|
Bristol City 5-1 Watford
|
Cambridge Utd 2-3 Birmingham
|
Grimsby 3-2 Weston Super Mare
|
Tottenham 1-2 Aston Villa
|
11/01
03:00
|
Charlton 1-5 Chelsea
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19
|
10/01
20:00
|
Real Oviedo 1-1 Real Betis
|
SCTV 15
|
10/01
22:15
|
Villarreal 3-1 Alaves
|
SCTV 15
|
11/01
00:30
|
Girona 1-0 Osasuna
|
SCTV 22
|
11/01
03:00
|
Valencia 1-1 Elche
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 20
|
10/01
21:00
|
Como 1-1 Bologna
|
ON FOOTBALL
|
Udinese 2-2 Pisa
|
ON SPORTS +
|
11/01
00:00
|
Roma 2-0 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
11/01
02:45
|
Atalanta 2-0 Torino
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 16
|
10/01
21:30
|
Freiburg 2-1 Hamburg
|
TV 360
|
Heidenheim 2-2 Cologne
|
TV 360
|
St. Pauli - RB Leipzig
|
Hoãn
|
Union Berlin 2-2 Mainz
|
TV 360
|
Werder Bremen - Hoffenheim
|
Hoãn
|
11/01
00:30
|
Leverkusen 1-4 Stuttgart
|
TV 360
|
SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – CHUNG KẾT
|
11/01
00:30
|
Galatasaray 0-2 Fenerbahce
|
AFCON 2025 – TỨ KẾT
|
10/01
23:00
|
Algeria 0-2 Nigeria
|
11/01
02:00
|
Ai Cập 3-2 Bờ Biển Ngà