Kết quả U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

10/01

18:30

U23 Lebanon 2-4 U23 Hàn Quốc

VTV, TV360

10/01

18:30

U23 UAE 0-3 U23 Nhật Bản

VTV, TV360

10/01

21:00

U23 Iran 0-0 U23 Uzbekistan

VTV, TV360

10/01

23:30

U23 Syria 1-0 U23 Qatar

VTV, TV360

Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 1/32

10/01

19:15

Cheltenham 0-2 Leicester

Everton 1-1 Sunderland (pen 0-3)

Macclesfield 2-1 Crystal Palace

Wolverhampton 6-1 Shrewsbury

10/01

22:00

Boreham Wood 0-5 Burton

Burnley 5-1 Millwall

Doncaster 2-3 Southampton

Fulham 3-1 Middlesbrough

Ipswich 2-1 Blackpool

Newcastle 3-3 Bournemouth (pen 7-6)

Salford City 1-0 Swindon

Sheffield Wed 0-2 Brentford

Stoke 1-0 Coventry

Manchester City 10-1 Exeter City

11/01

00:45

Bristol City 5-1 Watford

Cambridge Utd 2-3 Birmingham

Grimsby 3-2 Weston Super Mare

Tottenham 1-2 Aston Villa

11/01

03:00

Charlton 1-5 Chelsea

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19

10/01

20:00

Real Oviedo 1-1 Real Betis

SCTV 15

10/01

22:15

Villarreal 3-1 Alaves

SCTV 15

11/01

00:30

Girona 1-0 Osasuna

SCTV 22

11/01

03:00

Valencia 1-1 Elche

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 20

10/01

21:00

Como 1-1 Bologna

ON FOOTBALL

Udinese 2-2 Pisa

ON SPORTS +

11/01

00:00

Roma 2-0 Sassuolo

ON FOOTBALL

11/01

02:45

Atalanta 2-0 Torino

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 16

10/01

21:30

Freiburg 2-1 Hamburg

TV 360

Heidenheim 2-2 Cologne

TV 360

St. Pauli - RB Leipzig

Hoãn

Union Berlin 2-2 Mainz

TV 360

Werder Bremen - Hoffenheim

Hoãn

11/01

00:30

Leverkusen 1-4 Stuttgart

TV 360

SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – CHUNG KẾT

11/01

00:30

Galatasaray 0-2 Fenerbahce

AFCON 2025 – TỨ KẾT

10/01

23:00

Algeria 0-2 Nigeria

11/01

02:00

Ai Cập 3-2 Bờ Biển Ngà