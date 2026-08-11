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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 1
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11/08
02:15
|CD Santa Clara 2-2 Nacional da Madeira
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 16
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11/08
00:00
|IK Sirius 2-2 Brommapojkarna
|Vasteras SK 1-0 Djurgardens
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 3
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11/08
00:00
|Silkeborg 1-0 OB Odense
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 3
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10/08
23:30
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Fakel Voronezh 0-0 Akhmat Grozny
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG ICELAND 2026 – VÒNG 18
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11/08
02:15
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Fram Reykjavik 2-5 KR Reykjavik
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 4
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11/08
05:00
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Banfield 0-0 Belgrano
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11/08
07:15
|Union Santa Fe - Central Cordoba
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG CHILE 2026 – VÒNG 18
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11/08
07:00
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Audax Italiano - Nublense
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG COLOMBIA 2026/27 – VÒNG 4
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11/08
04:00
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Aguilas - Llaneros
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11/08
06:00
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Ind. Medellin - Millonarios
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11/08
08:05
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Junior - Pereira
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật chính xác và mới nhất lịch thi đấu bảng B tại ASEAN Cup 2026.