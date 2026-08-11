Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

LỊCH THI ĐẤU VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 1

11/08

02:15

 CD Santa Clara 2-2 Nacional da Madeira

LỊCH THI ĐẤU VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 16

11/08

00:00

 IK Sirius 2-2 Brommapojkarna
Vasteras SK 1-0 Djurgardens

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 3

11/08

00:00

 Silkeborg 1-0 OB Odense

LỊCH THI ĐẤU VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 3

10/08

23:30

Fakel Voronezh 0-0 Akhmat Grozny

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ICELAND 2026 – VÒNG 18

11/08

02:15

Fram Reykjavik 2-5 KR Reykjavik

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 4

11/08

05:00

Banfield 0-0 Belgrano

11/08

07:15

 Union Santa Fe - Central Cordoba

LỊCH THI ĐẤU VĐQG CHILE 2026 – VÒNG 18

11/08

07:00

Audax Italiano - Nublense

LỊCH THI ĐẤU VĐQG COLOMBIA 2026/27 – VÒNG 4

11/08

04:00

Aguilas - Llaneros

11/08

06:00

Ind. Medellin - Millonarios

11/08

08:05

Junior - Pereira

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