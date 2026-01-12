|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG A
|
11/01
18:30
|
U23 Trung Quốc 1-0 U23 Australia
|
VTV5, TV360
|
11/01
21:00
|
U23 Thái Lan 1-1 U23 Iraq
|
VTV Cần Thơ, TV360
|
CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 1/32
|
11/01
|
Derby 1-3 Leeds
|
11/01
|
Portsmouth 1-4 Arsenal
|
Hull City 0-0 Blackburn (pen 4-3)
|
Norwich City 3-4 Walsall
|
Sheffield United 3-4 Mansfield Town
|
Swansea City 2-2 WBA (pen 5-6)
|
West Ham 2-1 QPR
|
11/01
|
Manchester United 1-2 Brighton
|
SIÊU CÚP TÂY BAN NHA 2025/26 – CHUNG KẾT
|
12/01
|
Barcelona 3-2 Real Madrid
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19
|
11/01
|
Rayo Vallecano 2-1 Mallorca
|
SCTV 15
|
11/01
|
Levante 1-1 Espanyol
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 20
|
11/01
|
Lecce 1-2 Parma
|
ON SPORTS +
|
11/01
|
Fiorentina 1-1 AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
12/01
|
Verona 0-1 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
12/01
|
Inter Milan 2-1 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 16
|
11/01
|
Monchengladbach 4-0 Augsburg
|
TV 360
|
11/01
|
Bayern Munich 8-1 Wolfsburg
|
TV 360
|
CÚP QUỐC GIA PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/16
|
12/01
|
Metz 0-4 Montpellier
|
Nantes 1-1 Nice (pen 3-5)
|
12/01
|
Lille - Lyon
