Sau trận thua ngược 2-3 trước U23 Jordan, U23 Ả Rập Xê Út rơi vào thế “chân tường” tại bảng A, khi cơ hội đi tiếp chỉ còn phụ thuộc vào trận đấu mang tính sinh tử với U23 Việt Nam. Đội chủ nhà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giành trọn 3 điểm.

Dẫu vậy, phong độ của U23 Ả Rập Xê Út đang khiến giới chuyên môn hoài nghi. Ở trận ra quân, họ gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Kyrgyzstan dù được chơi hơn người từ sớm. Sang lượt đấu thứ hai, sự thiếu tập trung và tâm lý chủ quan đã khiến chiến thắng tuột khỏi tay, dù từng nắm lợi thế dẫn bàn.

Trái ngược với đối thủ, U23 Việt Nam đang chiếm ưu thế lớn khi toàn thắng hai trận đầu và chỉ cần hòa là đủ để giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, trước áp lực từ đội chủ nhà quyết thắng, đây chắc chắn không phải thử thách dễ dàng.

Nếu tiếp tục đánh bại U23 Ả Rập Xê Út, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tạo nên một dấu ấn đặc biệt, khép lại vòng bảng bằng thành tích hoàn hảo.