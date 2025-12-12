Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

12/12

00:45

Dinamo Zagreb - Real Betis

ON FOOTBALL

Utrecht - Nottingham Forest

ON SPORTS

Ferencvarosi - G.Rangers

TV 360

Ludogorets - PAOK Saloniki

TV 360

Midtjylland - Racing Genk

ON SPORTS NEWS

Nice - Braga

ON SPORTS +

Sturm Graz - Crvena Zvezda

TV 360

Stuttgart - Maccabi Tel Aviv

TV 360

Young Boys - Lille

TV 360

12/12

03:00

Brann - Fenerbahce

TV 360

Celta Vigo - Bologna

ON SPORTS +

FCSB - Feyenoord

TV 360

Freiburg - RB Salzburg

ON SPORTS

Lyon - Go Ahead Eagles

TV 360

Panathinaikos - Viktoria Plzen

TV 360

FC Porto - Malmo

TV 360

Basel - Aston Villa

ON FOOTBALL

Celtic - Roma

ON SPORTS NEWS

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

12/12

00:45

Breidablik - Shamrock Rovers

TV 360

Drita Gjilan - AZ Alkmaar

TV 360

Fiorentina - Dinamo Kiev

TV 360

Hacken BK - AEK Larnaca

TV 360

Jagiellonia Bialystok - Vallecano

TV 360

Noah - Legia Warszawa

TV 360

Samsunspor - AEK Athens

TV 360

Shkendija 79 - Slovan Bratislava

TV 360

Uni. Craiova - Sparta Prague

TV 360

12/12

03:00

Aberdeen - Strasbourg

TV 360

Hamrun Spartans - Shaktar Donetsk

TV 360

KuPs - Lausanne Sports

TV 360

Lech Poznan - Mainz

TV 360

Lincoln Red Imps -  Sigma Olomouc

TV 360

Rakow Czestochowa - HSK Zrinjski

TV 360

Rapid Wien - Omonia Nicosia

TV 360

Rijeka - Publikum Celje

TV 360

Shelbourne - Crystal Palace

TV 360

