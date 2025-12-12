|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
12/12
00:45
|
Dinamo Zagreb - Real Betis
|
ON FOOTBALL
|
Utrecht - Nottingham Forest
|
ON SPORTS
|
Ferencvarosi - G.Rangers
|
TV 360
|
Ludogorets - PAOK Saloniki
|
TV 360
|
Midtjylland - Racing Genk
|
ON SPORTS NEWS
|
Nice - Braga
|
ON SPORTS +
|
Sturm Graz - Crvena Zvezda
|
TV 360
|
Stuttgart - Maccabi Tel Aviv
|
TV 360
|
Young Boys - Lille
|
TV 360
|
12/12
03:00
|
Brann - Fenerbahce
|
TV 360
|
Celta Vigo - Bologna
|
ON SPORTS +
|
FCSB - Feyenoord
|
TV 360
|
Freiburg - RB Salzburg
|
ON SPORTS
|
Lyon - Go Ahead Eagles
|
TV 360
|
Panathinaikos - Viktoria Plzen
|
TV 360
|
FC Porto - Malmo
|
TV 360
|
Basel - Aston Villa
|
ON FOOTBALL
|
Celtic - Roma
|
ON SPORTS NEWS
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
12/12
00:45
|
Breidablik - Shamrock Rovers
|
TV 360
|
Drita Gjilan - AZ Alkmaar
|
TV 360
|
Fiorentina - Dinamo Kiev
|
TV 360
|
Hacken BK - AEK Larnaca
|
TV 360
|
Jagiellonia Bialystok - Vallecano
|
TV 360
|
Noah - Legia Warszawa
|
TV 360
|
Samsunspor - AEK Athens
|
TV 360
|
Shkendija 79 - Slovan Bratislava
|
TV 360
|
Uni. Craiova - Sparta Prague
|
TV 360
|
12/12
03:00
|
Aberdeen - Strasbourg
|
TV 360
|
Hamrun Spartans - Shaktar Donetsk
|
TV 360
|
KuPs - Lausanne Sports
|
TV 360
|
Lech Poznan - Mainz
|
TV 360
|
Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
|
TV 360
|
Rakow Czestochowa - HSK Zrinjski
|
TV 360
|
Rapid Wien - Omonia Nicosia
|
TV 360
|
Rijeka - Publikum Celje
|
TV 360
|
Shelbourne - Crystal Palace
|
TV 360
