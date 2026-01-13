Kết quả U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

12/01

23:30

U23 Jordan 1-0 U23 Kyrgyzstan

VTV Cần Thơ, TV360

12/01

23:30

U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê út

VTV5, TV360

Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 3

13/01
02:45

Liverpool - Barnsley

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 20

13/01
00:30

 Genoa 3-0 Cagliari

ON FOOTBALL

13/01
02:45

 Juventus - Cremonese

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19

13/01
03:00

 Sevilla - Celta Vigo

SCTV 15

CÚP QUỐC GIA PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/16

12/01
03:00

PSG - Paris FC

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14

11/01
22:00

 Al Hazem 3-2 Al Najma Unaizah

12/01
00:30

 Al Hilal 3-1 Al Nassr 

 Al Ettifaq 1-2 Al Khaleej Saihat