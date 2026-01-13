|
Kết quả U23 châu Á hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
12/01
23:30
|
U23 Jordan 1-0 U23 Kyrgyzstan
|
VTV Cần Thơ, TV360
|
12/01
23:30
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 3
|
13/01
|
Liverpool - Barnsley
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 20
|
13/01
|
Genoa 3-0 Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
13/01
|
Juventus - Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19
|
13/01
|
Sevilla - Celta Vigo
|
SCTV 15
|
CÚP QUỐC GIA PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/16
|
12/01
|
PSG - Paris FC
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14
|
11/01
|
Al Hazem 3-2 Al Najma Unaizah
|
12/01
|
Al Hilal 3-1 Al Nassr
|
Al Ettifaq 1-2 Al Khaleej Saihat
Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Cung cấp lịch thi đấu của U23 Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.