Kết quả U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

13/01

18:30

U23 Uzbekistan 2-0 U23 Hàn Quốc

VTV, TV360

13/01

18:30

U23 Iran 0-1 U23 Lebanon

VTV, TV360

13/01

23:30

U23 Nhật Bản 2-0 U23 Qatar

VTV, TV360

13/01

23:30

U23 UAE 1-1 U23 Syria

VTV, TV360

Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT

14/01

03:00

Newcastle - Man City

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 17

14/01

00:30

Stuttgart - E.Frankfurt

TV 360

14/01

02:30

Hamburg - Leverkusen

TV 360

Mainz - Heidenheim

TV 360

Dortmund - Werder Bremen

TV 360

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8

14/01

03:00

Roma - Torino

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/8

14/01

03:00

Cultural Leonesa - Ath.Bilbao

Deportivo - Atletico Madrid

Real Sociedad - Osasuna

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 15

13/01

22:25

Al Okhdood - Al Kholood

14/01

00:30

Al Fateh - Al Riyadh

Damac - Al Ittihad

