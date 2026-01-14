|
Kết quả U23 châu Á hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
13/01
18:30
|
U23 Uzbekistan 2-0 U23 Hàn Quốc
|
VTV, TV360
|
13/01
18:30
|
U23 Iran 0-1 U23 Lebanon
|
VTV, TV360
|
13/01
23:30
|
U23 Nhật Bản 2-0 U23 Qatar
|
VTV, TV360
|
13/01
23:30
|
U23 UAE 1-1 U23 Syria
|
VTV, TV360
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT
|
14/01
03:00
|
Newcastle - Man City
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 17
|
14/01
00:30
|
Stuttgart - E.Frankfurt
|
TV 360
|
14/01
02:30
|
Hamburg - Leverkusen
|
TV 360
|
Mainz - Heidenheim
|
TV 360
|
Dortmund - Werder Bremen
|
TV 360
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
14/01
03:00
|
Roma - Torino
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
14/01
03:00
|
Cultural Leonesa - Ath.Bilbao
|
Deportivo - Atletico Madrid
|
Real Sociedad - Osasuna
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 15
|
13/01
22:25
|
Al Okhdood - Al Kholood
|
14/01
00:30
|
Al Fateh - Al Riyadh
|
Damac - Al Ittihad
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn