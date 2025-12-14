|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 16
|
13/12
22:00
|
Chelsea 2-0 Everton
|
K+ SPORT 1
|
Liverpool 2-0 Brighton
|
K+ SPORT 2
|
14/12
00:30
|
Burnley 2-3 Fulham
|
K+ SPORT 1
|
14/12
03:00
|
Arsenal 2-1 Wolverhampton
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16
|
13/12
20:00
|
Atletico Madrid 2-1 Valencia
|
SCTV 15
|
13/12
22:15
|
Mallorca 3-1 Elche
|
SCTV 15
|
14/12
00:30
|
Barcelona 2-0 Osasuna
|
SCTV 22
|
14/12
03:00
|
Getafe 0-1 Espanyol
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 15
|
13/12
21:00
|
Torino 1-0 Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
14/12
00:00
|
Parma 0-1 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
14/12
02:45
|
Atalanta 2-1 Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 14
|
13/12
21:30
|
E.Frankfurt 1-0 Augsburg
|
TV 360
|
Hoffenheim 4-1 Hamburg
|
TV 360
|
M’gladbach 1-3 Wolfsburg
|
TV 360
|
St. Pauli 2-1 Heidenheim
|
TV 360
|
14/12
00:30
|
Leverkusen 2-0 Cologne
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 16
|
13/12
23:00
|
Rennes 3-1 Brest
|
ON SPORTS NEWS
|
14/12
01:00
|
Metz 2-3 PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
14/12
03:05
|
Paris FC 0-3 Toulouse
|
ON SPORTS NEWS
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn