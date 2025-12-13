"Tôi rất vui sau khi hoàn thành cự ly đầu tiên 5.000m nữ tại SEA Games 33. Tôi rất hạnh phúc khi đã bảo vệ thành công được chiến HCV của mình. Tôi cũng mong rằng mình giữ được một tinh thần cũng như thể trạng thất tốt để sẵn sàng thi đấu tiếp ở những cự ly tiếp theo", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ cảm xúc sau khi giành tấm HCV ở nội dung 5.000m trong ngày 13/12.

Nguyễn Thị Oạnh trên bục nhận HCV. Ảnh: S.N

Ở nội dung sở trường, đúng như dự đoán, Nguyễn Thị Oanh nhanh chóng bứt lên. VĐV sinh năm 1995 cùng đồng đội Lê Thị Tuyết hoàn toàn vượt trội với các đối thủ. Ngay khi mới chạy được nửa chặng đường, Oanh và Tuyết đã bỏ xa nhiều đối thủ ở top cuối đến một vòng sân.

Khi cuộc đua bước vào những vòng chạy cuối, Nguyễn Thị Oanh bất ngờ "nhường" cho Lê Thị Tuyết vượt lên. Nhưng đến vòng đua cuối cùng, "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam tung cú nước rút về đích đầu tiên, giành HCV với thành tích 16 phút 27 giây 14. Lê Thị Tuyết về nhì, giành HCB.

Nguyễn Thị Oạnh tự tin bảo vệ 3 HCV ở SEA Games 33. Ảnh: S.N

"Tôi nghĩ mỗi VĐV đều có những mục tiêu riêng và có sự cố gắng của riêng mình trong mỗi một nội dung hay giải đấu. Tôi cũng vậy, luôn cố gắng trong mọi cự ly thi đấu và mong may mắn tiếp tục mỉm cười. Mọi người hãy cùng mong chờ và cổ vũ tôi ở những nội dung tiếp theo nhé", ngôi sao của điền kinh Việt Nam trả lời khi được hỏi về việc mình san bằng thành tích với đàn chị Nguyễn Thị Huyền ở đấu trường SEA Games.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)