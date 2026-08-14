Kết quả bóng đá hôm nay

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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

14/08

00:00

 Uni.Craiova 2-1 KuPS
Omonia 1-0 Lincoln Red Imps
Besiktas 1-0 Hradec Kralove
Gornik Zabrze 1-1 Ferencvarosi
Pafos FC 3-3 RB Salzburg

14/08

01:00

CSKA Sofia 1-3 Maccabi Tel Aviv

14/08

01:30

Rangers FC 1-1 Jagiellonia

Anderlecht 3-2 PAOK

14/08

01:45

 Heart 1-1 Benfica

14/08

02:00

Egnatia 5-1 Shamrock Rovers

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

13/08

23:00

 FK Qarabag 2-0 Dinamo Kiev

14/08

00:00

Dunajska Streda 3-3 Twente

Midtjylland 3-2 Bohemians

Dinamo Minsk 0-0 Braga

Hammarby 0-1 Rakow

14/08

00:30

Runavik 2-2 Lugano

14/08

01:45

Shelbourne 2-2 Ajax

14/08

02:00

Dinamo City 4-0 FK Auda

Hajduk Split 4-0 Zalgiris Vilnius

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