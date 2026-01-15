|
Kết quả U23 châu Á hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
14/01
18:30
|
U23 Iraq 1-2 U23 Australia
|
VTV Cần Thơ, TV360
|
14/01
18:30
|
U23 Thái Lan 0-0 U23 Trung Quốc
|
VTV5, TV360
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT LƯỢT ĐI
|
15/01
03:00
|
Chelsea 2-3 Arsenal
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 17
|
15/01
00:30
|
Wolfsburg 2-1 St. Pauli
|
TV 360
|
15/01
02:30
|
Hoffenheim 5-1 M’gladbach
|
TV 360
|
RB Leipzig 2-0 Freiburg
|
TV 360
|
FC Koln 1-3 Bayern Munich
|
TV 360
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16
|
15/01
00:30
|
Napoli 0-0 Parma
|
ON FOOTBALL
|
15/01
02:45
|
Inter Milan 1-0 Lecce
|
ON FOOTBALL
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
15/01
03:00
|
Alaves 2-0 Rayo Vallecano
|
Albacete 3-2 Real Madrid
|
Real Betis 2-1 Elche
|
CÚP QG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – TỨ KẾT
|
15/01
03:45
|
FC Porto - Benfica
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 15
|
14/01
21:45
|
Al Qadsiah 5-0 Al Feiha
|
15/01
00:30
|
Al Ahli 2-1 Al Taawoun
|
Al Shabab 3-2 NEOM
|
AFCON 2025 – BÁN KẾT
|
15/01
00:00
|
Senegal 1-0 Ai Cập
|
15/01
03:00
|
Maroc 0-0 Nigeria (pen 4-2)
