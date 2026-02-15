Đương đầu Brentford thi đấu đầy quyết tâm trên sân nhà, Arsenal chỉ có được một điểm với trận hòa 1-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.
Man City giải quyết Fulham ngay trong hiệp 1 với chiến thắng 3-0, Pep Guardiola tiếp tục bám sát và gây áp lực lên Arsenal của Mikel Arteta.
Erling Haaland ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Fulham, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm.
Kết quả bóng đá hôm nay 12/2/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Man City đang đẩy nhanh quá trình đàm phán chuyển nhượng, quyết chiêu mộ Elliot Anderson trên tay hàng xóm MU.