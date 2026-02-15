HBINdBUaYAAcq2w.jpg
Man City ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị
Nhưng đội chủ sân Etihad vẫn áp đảo trước đối thủ thua kém về nhiều mặt
Ngay phút thứ 6, Ait-Nouri căng ngang vào từ cánh trái, bóng khẽ chạm chân hậu vệ Salford đổi hướng bay vào lưới
Các cầu thủ Man City ăn mừng
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City
Sức phản kháng phía đội khách quá yếu ớt
Cuối trận, Marc Guehi đệm cận thành ấn định chiến thắng 2-0
Guehi ăn mừng bàn đầu tiên cho đội bóng mới
Man City dễ dàng đoạt vé vào vòng 5 FA Cup

Nguồn ảnh: MCFC, 433, Salford City