Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT
16/01
U23 Nhật Bản 1-1 U23 Jordan (pen 4-2)
VTV5, TV360
16/01
U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20
17/01
Espanyol - Girona
SCTV 15
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18
17/01
Werder Bremen - Frankfurt
TV 360
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21
17/01
Pisa - Atalanta
ON FOOTBALL
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18
17/01
Monaco - Lorient
ON SPORTS NEWS
17/01
PSG - Lille
ON SPORTS NEWS
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 13
16/01
15:35
Melbourne City 2-1 Auckland
16/01
17:45
Perth Glory 1-2 Brisbane Roar
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 16
16/12
Al Najma 1-1 Al Fateh
16/12
Al Khaleej 4-1 Al Okhdood
17/12
Al Ittihad 0-1 Al Ettifaq
