Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT

16/01  
18:30

U23 Nhật Bản 1-1 U23 Jordan (pen 4-2)

VTV5, TV360

16/01  
22:30

U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20

17/01  
03:00

Espanyol - Girona

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18

17/01  
02:30

Werder Bremen - Frankfurt

TV 360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21

17/01  
02:45

Pisa - Atalanta

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18

17/01  
01:00

Monaco - Lorient

ON SPORTS NEWS

17/01  
03:00

PSG - Lille

ON SPORTS NEWS

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 13

16/01  

15:35

Melbourne City 2-1 Auckland

16/01  

17:45

Perth Glory 1-2 Brisbane Roar

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 16

16/12  
20:40

Al Najma 1-1 Al Fateh

16/12  
21:45

Al Khaleej 4-1 Al Okhdood

17/12  
00:30

Al Ittihad 0-1 Al Ettifaq

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn 