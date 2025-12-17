Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT

17/12

03:00

Cardiff 1-3 Chelsea

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16

17/12

01:00

Dep. La Coruna 1-0 Mallorca

Eibar 0-1 Elche

17/12

03:00

Eldense 1-2 Sociedad

Gijon 0-2 Valencia

Guadalajara 0-2 Barcelona

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 18

17/12

02:30

St Gallen 3-1 Sion

Winterthur 1-4 Thun

HẠNG 2 BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 14

17/12

00:00

Maritimo 1-1 Benfica B

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

17/12

07:30

D. Tolima - Atletico Junior

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn