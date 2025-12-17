|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT
|
17/12
03:00
|
Cardiff 1-3 Chelsea
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
17/12
01:00
|
Dep. La Coruna 1-0 Mallorca
|
Eibar 0-1 Elche
|
17/12
03:00
|
Eldense 1-2 Sociedad
|
Gijon 0-2 Valencia
|
Guadalajara 0-2 Barcelona
|
VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 18
|
17/12
02:30
|
St Gallen 3-1 Sion
|
Winterthur 1-4 Thun
|
HẠNG 2 BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 14
|
17/12
00:00
|
Maritimo 1-1 Benfica B
|
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
17/12
07:30
|
D. Tolima - Atletico Junior
