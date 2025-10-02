Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 6

01/10

18:00

SHB Đà Nẵng 0-2 Hà Nội  FC

FPT Play, TV360+9

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

01/10

23:45

Saint Gilloise 0-4 Newcastle

ON FOOTBALL

FK Qarabag 2-0 Copenhagen

TV 360

02/10

02:00

Dortmund 4-1 Ath.Bilbao

ON SPORTS NEWS

Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven

ON SPORTS

Napoli 2-1 Sporting Lisbon

ON SPORTS +

Villarreal 2-2 Juventus

TV 360

Arsenal 2-0 Olympiakos

ON FOOTBALL

Barcelona 1-2 PSG

TV 360

Monaco 2-2 Manchester City

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 8

02/10

01:45

Millwall 0-4 Coventry

Norwich 0-1 West Brom

Portsmouth 2-2 Watford

02/10

02:00

QPR 0-0 Oxford Utd

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG BẢNG

02/10

01:15

Al-Zawra'a 0-2 Al Nassr

 