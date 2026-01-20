Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22

20/01
03:00

 Brighton 1-1 Bournemouth

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21

20/01
00:30

 Cremonese 0-0 Verona

ON FOOTBALL

20/01
02:45

 Lazio 3-0 Como

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20

20/01
03:00

 Elche - Sevilla

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18

20/01
03:15

 Estrela 2-2 Estoril

VĐQG HY LẠP 2025/26 – VÒNG 16

19/01
23:00

 Panetolikos 1-3 Levadiakos

20/01
01:00

 Volos NFC 0-3 Atromitos Athens

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 21

19/01
21:00

 Konyaspor 1-1 Eyupspor

20/01
00:00

 Besiktas 1-0 Kayserispor

 Goztepe 3-1 Rizespor

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

20/01
02:30

 Granada 0-0 Eibar

HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 19

20/01
02:45

 Nancy 0-3 Guingamp

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn 