Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22
20/01
Brighton 1-1 Bournemouth
FPT Play
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21
20/01
Cremonese 0-0 Verona
ON FOOTBALL
20/01
Lazio 3-0 Como
ON FOOTBALL
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20
20/01
Elche - Sevilla
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18
20/01
Estrela 2-2 Estoril
VĐQG HY LẠP 2025/26 – VÒNG 16
19/01
Panetolikos 1-3 Levadiakos
20/01
Volos NFC 0-3 Atromitos Athens
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 21
19/01
Konyaspor 1-1 Eyupspor
20/01
Besiktas 1-0 Kayserispor
Goztepe 3-1 Rizespor
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22
20/01
Granada 0-0 Eibar
HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 19
20/01
Nancy 0-3 Guingamp
