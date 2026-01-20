Link xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-u23-chau-a-2026-u23-nhat-ban-vs-u23-han-quoc-2483488.html

Link xem trực tiếp trên VTV: https://vtvgo.vn/channel/vtv5-1,5.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn/tv/9958?ch=9958

Đây sẽ là màn so tài giữa những đối thủ quá quen thuộc, với U23 Nhật Bản hướng tới chức vô địch U23 châu Á lần thứ 3 trong lịch sử, trong khi U23 Hàn Quốc muốn bổ sung thêm danh hiệu vào chiếc cúp họ giành được năm 2020.

HLV trưởng U23 Nhật Bản, Go Oiwa, hiểu rằng đội bóng của ông phải thể hiện tốt hơn nhiều trước U23 Hàn Quốc, nhất là khi nhà ĐKVĐ vừa phải nhờ tới loạt sút luân lưu mới vượt qua được U23 Jordan ở tứ kết U23 châu Á 2026.

“Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị khá dài trước giải đấu này nên toàn đội ở trạng thái sẵn sàng”, ông Oiwa nói. “Xuyên suốt vòng bảng, chúng tôi chơi như một tập thể và có thể giành quyền đi tiếp khá suôn sẻ”.

“Trận đấu với U23 Jordan thực sự là một thử thách vì họ rất mạnh, nhưng tôi đã thấy sự trưởng thành của đội bóng qua từng trận đấu, và chắc chắn ở trận tới, chúng tôi sẽ thể hiện nhiều hơn nữa”.

Về phía U23 Hàn Quốc, trợ lý HLV Lee Kyung-soo kỳ vọng các học trò sẽ nhập cuộc với tư duy tấn công, sau khi chứng kiến U23 Jordan tung ra tới 10 cú dứt điểm trước U23 Nhật Bản.

“U23 Nhật Bản chưa thua trận nào tại giải và họ đã thể hiện sự cân bằng giữa tấn công lẫn phòng ngự”, ông Lee cho biết.

“Sau khi phân tích U23 Nhật Bản, chúng tôi cho rằng cần phải gây sức ép lên họ, bởi làm như vậy sẽ giúp chúng tôi phát huy tối đa điểm mạnh là khả năng tấn công”.

“Về mặt chiến thuật, chúng tôi cần có một kế hoạch hợp lý. Ở trận gặp U23 Lebanon tại vòng bảng, đội bóng gặp đôi chút khó khăn, nhưng qua từng trận, chúng tôi đã đưa được nhiều cầu thủ hơn vào vòng cấm. Ở tứ kết gặp Australia, điều đó đã mang lại kết quả tích cực”.

“Trước U23 Nhật Bản, chúng tôi sẽ tập trung vào phản công và giành lại bóng ở khu vực cao trên sân, qua đó tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của họ”.

