Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2027 - BẢNG F
19/11
19:00
Lào 0-2 Việt Nam
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 34
20/11
05:30
Palmeiras - Vitoria
20/11
07:30
Fluminense - Flamengo
Gremio - Vasco da Gama
Santos - Mirassol
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG BẢNG
20/11
06:30
Atletico Bucaramanga - Ind. Santa Fe
20/11
08:30
Junior Barranquilla - Ind. Medellin
VĐQG PERU 2025/26 – VÒNG 19
|
20/11
03:00
Atletico Grau 1-2 Sporting Cristal
