Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2027 - BẢNG F

19/11

19:00

Lào 0-2 Việt Nam

XEM VIDEO

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 34

20/11

05:30

Palmeiras - Vitoria

20/11

07:30

Fluminense - Flamengo

Gremio - Vasco da Gama

Santos - Mirassol

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG BẢNG

20/11

06:30

Atletico Bucaramanga - Ind. Santa Fe

20/11

08:30

Junior Barranquilla - Ind. Medellin

VĐQG PERU 2025/26 – VÒNG 19

20/11

03:00

Atletico Grau 1-2 Sporting Cristal