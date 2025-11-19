ĐT Việt Nam đang đối mặt nhiều bất lợi trước Malaysia trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027, đặc biệt sau kết quả lượt trận thứ năm bảng F.
Highlights Lào 0-2 Việt Nam (nguồn: VTV)
Ghi bàn: Xuân Son (68' pen), Tuấn Hải (90'+3)
Đội hình thi đấu
Lào: Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong
Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Vĩ (Hai Long 46' - Tiến Anh), Văn Đô (Gia Hưng 46'), Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long (Tuấn Hải 46'), Tiến Linh (Xuân Son 46')
Lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 khép lại với nhiều bất ngờ, trong đó Singapore tạo địa chấn khi lần đầu tự giành vé dự VCK sau hơn 40 năm.
Trên sân Kai Tak, Singapore tạo nên cú lội ngược dòng giàu cảm xúc trước Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó giành vé dự VCK Asian Cup 2027 lần đầu tiên trong lịch sử.
Malaysia giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Nepal, thuộc lượt trận thứ 5 bảng F Vòng loại Asian Cup 2027. Trận này, cầu thủ nhập tịch Paulo Josue đá hỏng quả phạt đền lúc cuối trận.