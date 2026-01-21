Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG BÁN KẾT

20/01

18:30

U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

20/01

22:30

U32 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

20/01

22:30

Kairat Almaty - Club Brugge

ON FOOTBALL

21/01

00:45

Bodo Glimt - Manchester City

TV 360

21/01

03:00

Inter Milan - Arsenal

TV 360

Real Madrid - Monaco

ON FOOTBALL

Sporting Lisbon - PSG

ON SPORTS NEWS

FC Copenhagen - Napoli

TV 360

Olympiakos - Leverkusen

ON SPORTS

Tottenham - Dortmund

TV 360

Villarreal - Ajax

ON SPORTS +

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 28

21/01

02:45

Charlton - Derby

Coventry - Millwall

Ipswich - Bristol City

Oxford Utd - QPR

Preston - Hull

Sheffield Wed - Birmingham

Swansea - Blackburn

West Brom - Norwich

21/01

03:00

Wrexham - Leicester

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17

20/01

22:05

Al Shabab 0-0 Al Najma

21/01

00:30

Al Ahli - Al Khaleej

Al Fateh - Al Kholood

