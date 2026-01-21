|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG BÁN KẾT
|
20/01
18:30
|
U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
20/01
22:30
|
U32 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
20/01
22:30
|
Kairat Almaty - Club Brugge
|
ON FOOTBALL
|
21/01
00:45
|
Bodo Glimt - Manchester City
|
TV 360
|
21/01
03:00
|
Inter Milan - Arsenal
|
TV 360
|
Real Madrid - Monaco
|
ON FOOTBALL
|
Sporting Lisbon - PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
FC Copenhagen - Napoli
|
TV 360
|
Olympiakos - Leverkusen
|
ON SPORTS
|
Tottenham - Dortmund
|
TV 360
|
Villarreal - Ajax
|
ON SPORTS +
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 28
|
21/01
02:45
|
Charlton - Derby
|
Coventry - Millwall
|
Ipswich - Bristol City
|
Oxford Utd - QPR
|
Preston - Hull
|
Sheffield Wed - Birmingham
|
Swansea - Blackburn
|
West Brom - Norwich
|
21/01
03:00
|
Wrexham - Leicester
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17
|
20/01
22:05
|
Al Shabab 0-0 Al Najma
|
21/01
00:30
|
Al Ahli - Al Khaleej
|
Al Fateh - Al Kholood
