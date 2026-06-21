Kết quả bóng đá World Cup hôm nay 21/6
Ngày Giờ Trận đấu Bảng Kênh trực tiếp
21/6 00:00 Hà Lan vs Thụy Điển F VTV3, VTV6, VTV9
03:00 Đức vs Bờ Biển Ngà E VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
07:00 Ecuador vs Curaçao E VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
11:00 Tunisia vs Nhật Bản F VTV3, VTV6
23:00 Tây Ban Nha vs Saudi Arabia H VTV3, VTV6, VTV9, VTV10