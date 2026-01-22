|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
22/01
00:45
|
FK Qarabag 3-2 E.Frankfurt
|
ON SPORTS NEWS
|
Galatasaray 1-1 Atletico Madrid
|
ON FOOTBALL
|
22/01
03:00
|
Juventus 2-0 Benfica
|
ON SPORTS NEWS
|
Marseille 0-3 Liverpool
|
TV 360
|
Slavia Prague 2-4 Barcelona
|
ON FOOTBALL
|
Atalanta 2-3 Ath.Bilbao
|
ON SPORTS +
|
Bayern Munich 2-0 Saint Gilloise
|
TV 360
|
Chelsea 1-0 AEP Paphos
|
TV 360
|
Newcastle 3-0 PSV Eindhoven
|
ON SPORTS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16
|
22/01
00:45
|
AZ Alkmaar 1-1 Excelsior
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 28
|
22/01
02:45
|
Southampton 1-0 Sheffield Utd
|
Watford 1-1 Portsmouth
|
22/01
03:00
|
Stoke 1-2 Middlesbrough
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17
|
21/01
22:30
|
Al Okhdood 2-2 Al Riyadh
|
22/01
00:30
|
Al Ettifaq 0-0 NEOM
|
Damac 1-2 Al Nassr
|
SIÊU CÚP CHILE 2025/26
|
22/01
05:00
|
Coquimbo Unido - Deportes Limache
|
SIÊU CÚP COLOMBIA 2025/26
|
22/01
07:30
|
Ind. Santa Fe - Junior Barranquilla
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn