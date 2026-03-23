Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - ĐÁ BÙ VÒNG 13

22/03
18:00

SHB Đà Nẵng 0-1 Công An Hà Nội

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – CHUNG KẾT

22/03
23:30

Arsenal 0-2 Manchester City

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 31

22/03
19:00

 Newcastle 1-2 Sunderland

FPT Play

22/03
21:15

 Aston Villa 2-0 West Ham

FPT Play

22/03
21:15

 Tottenham 0-3 Nottingham Forest

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 29

22/03
20:00

 Barcelona 1-0 Rayo Vallecano

ON FOOTBALL

22/03
22:15

 Celta Vigo 3-4 Alaves

ON FOOTBALL

23/03
00:30

 Ath.Bilbao 2-1 Real Betis

ON FOOTBALL

23/03
03:00

 Real Madrid 3-2 Atletico Madrid

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 30

22/03
18:30

 Como 5-0 Pisa

22/03
21:00

 Bologna 0-2 Lazio

 Atalanta 1-0 Verona

ON SPORTS+

23/03
00:00

 Roma 1-0 Lecce

ON SPORTS+

23/03
02:45

 Fiorentina 1-1 Inter Milan

ON SPORTS+

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 27

22/03
21:30

 Mainz 2-1 Frankfurt

TV 360

22/03
23:30

 St. Pauli 1-2 Freiburg

TV 360

23/03
01:30

 Augsburg 2-5 Stuttgart

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 27

22/03
21:00

 Lyon 1-2 Monaco

ON SPORTS NEWS

22/03
23:15

 Paris 3-2 Le Havre

 Marseille 1-2 Lille

ON SPORTS NEWS

 Rennes 0-0 Metz

23/03
02:45

 Nantes 2-3 Strasbourg

ON SPORTS NEWS