Kết quả bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP GIẢI VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2026 24/04

15:30 U17 Australia 8-0 U17 Lào TV360 24/04

19:30 U17 Việt Nam 3-0 U17 Malaysia TV360 V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 20 24/04

17:00 HAGL 0-0 Hải Phòng FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV 24/04

18:00 Ninh Bình 2-3 Hà Nội FC FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 34 25/04

02:00 Sunderland - Nottingham Forest FPT Play VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32 25/04

02:00 Real Betis - Real Madrid ON FOOTBALL VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 34 25/04

01:45 Napoli - Cremonese VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 31 25/04

01:30 RB Leipzig - Union Berlin TV 360 VĐQG PHÁP 2025/26 –VÒNG 31 25/04

01:45 Brestois - Lens ON SPORTS NEWS VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 31 25/04

02:15 Alverca - Arouca VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 31 25/04

00:00 Istanbul Basaksehir - Kasimpasa HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 45 25/04

02:00 Leicester - Millwall

Highlights U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia (nguồn: TV360)

