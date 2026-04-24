Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

Thời gian: 19h30 ngày 24/4/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Gelora Delta, Sidoarjo, Indonesia

Giải đấu: Giải U17 Đông Nam Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360

Hành trình vào chung kết của U17 Việt Nam là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc. Ngoại trừ U17 Timor Leste, các đối thủ còn lại đều ngang tầm hoặc mạnh hơn, đặc biệt là U17 Australia - đội bóng sở hữu nền tảng thể lực, thể hình và kỹ chiến thuật vượt trội.

U17 Việt Nam từng thắng U17 Malaysia 4-0

Dẫu vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland đã chơi một trận xuất sắc, thể hiện tinh thần không khuất phục và khả năng xoay chuyển tình thế ấn tượng.

Điểm đáng khen của U17 Việt Nam nằm ở lối chơi gắn kết, phối hợp linh hoạt cùng những khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân như Sỹ Bách hay Nguyễn Lực.

Tuy nhiên, phía trước là thử thách không hề dễ dàng mang tên U17 Malaysia. Sau thất bại 0-4 ở vòng bảng, “Hổ non” đã lột xác với hệ thống phòng ngự kín kẽ và hàng công giàu tốc độ, hứa hẹn tạo nên trận chung kết đầy căng thẳng.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Malaysia: Adam, Amsyar, Muqri, Fareez, Aniq, Fazryel, Dini, Muzakif, Muslim, Yusuf, Aqif.

Highlights U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia (nguồn: TV360)

