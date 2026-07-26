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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng
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25/07
17:00
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Myanmar 1-2 Malaysia
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VTV6, FPT Play
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25/07
20:00
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Lào 0-5 Thái Lan
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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25/07
21:00
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Celtic - AC Milan
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25/07
23:00
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PSV Eindhoven - Villarreal
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26/07
02:00
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FC Porto - Aston Villa
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26/07
05:00
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Liverpool - Sunderland
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
23:00
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AGF Aarhus - Brondby
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VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 15
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25/07
21:00
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Kristiansund - Start
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 14
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25/07
20:00
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Degerfors - Djurgardens
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25/07
22:30
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Kalmar - Mjallby
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VĐQG THỤY SỸ 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
23:00
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Lausanne - Grasshopper
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Servette - Basel
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26/07
01:30
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Luzern - Thun
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