Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng

25/07

17:00

Myanmar 1-2 Malaysia

VTV6, FPT Play

25/07

20:00

Lào 0-5 Thái Lan

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

25/07

21:00

Celtic - AC Milan

25/07

23:00

PSV Eindhoven - Villarreal

26/07

02:00

FC Porto - Aston Villa

26/07

05:00

Liverpool - Sunderland

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1

25/07

23:00

AGF Aarhus - Brondby

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 15

25/07

21:00

Kristiansund - Start

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 14

25/07

20:00

Degerfors - Djurgardens

25/07

22:30

Kalmar - Mjallby

VĐQG THỤY SỸ 2026/27 – VÒNG 1

25/07

23:00

Lausanne - Grasshopper

Servette - Basel

26/07

01:30

Luzern - Thun