Video bàn thắng Lào 0-5 Thái Lan
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Ghi bàn:
Thái Lan: Teerasak Poeiphimai (10'), Kakana Khamyok (27', 59'), Yotsakorn Burapha (48'), Sarach Yooyen (51')
Thẻ đỏ: Phetdavanh Somsanid (Lào, 43')
Đội hình ra sân
Lào: Kop Lokphathip (1); Damoth Thongkhamsavath (8), Vongsakda Chanthaleuxay (21), Phetdavanh Somsanid (5), Bounphaeng Xaysombath (19), Phoutthavong Sangvilay (2), Kouaycheng Nouphakdy (14), Kaharn Phetsivilay (4), Chanthavixay Khounthoumphone (6), Chony Wenpaserth (11), Somlith Sengvanny (22).
Thái Lan: Kampol Pathomakkakul (1); Nattapong Sayriya (2), Manuel Bihr (4), Seksan Ratree (5), Sarach Yooyen (6), Kakana Khamyok (7), Yotsakorn Burapha (9), Teerasak Poeiphimai (14), Narubadin Weerawatnodom (15), Chaiyaphon Otton (21), Wanchai Jarunongkran (24).