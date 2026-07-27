|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14
|
26/07
|
Brommapojkarna 1-1 Hammarby
|
IK Sirius 4-1 IFK Goteborg
|
26/07
|
Malmo 1-2 Elfsborg
|
GAIS 1-1 Halmstads
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1
|
26/07
|
Sonderjyske 2-3 Midtjylland
|
26/07
|
FC Copenhagen 3-2 Lyngby BK
|
26/07
|
AC Horsens 1-1 Nordsjaelland
|
VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 1
|
27/07
|
Atletico Tucuman 2-1 Independiente Rivadavia
|
27/07
|
Estudiantes La Plata 0-2 CA Independiente
|
27/07
|
Deportivo Riestra - Boca Juniors
|
VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 20
|
27/07
|
Bahia 1-1 Corinthians
|
Cruzeiro 0-1 Botafogo
|
27/07
|
Bragantino - Coritiba
|
Gremio - Fluminense
|
Flamengo - Sao Paulo
|
27/07
|
Remo Belem - Vitoria
|
Palmeiras - Atletico Mineiro
|
VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 20
|
26/07
|
Gwangju 1-2 Jeju
|
Incheon Utd 1-1 Bucheon
|
Seoul 1-3 Ulsan HD
|
Anyang 2-1 Gangwon
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
- Công nghiệp hỗ trợ
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- Đính chính
- 24h qua
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn