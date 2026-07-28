Kết quả bóng đá hôm nay

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ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng

27/7 - 18:00

Singapore 2-0 Timor Leste

VTV, FPT Play

27/7 - 20:30

Indonesia 5-1 Campuchia

VTV, FPT Play

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14

28/07
00:00

Hacken BK - AIK Solna

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1

28/07
00:00

Randers - Silkeborg

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 15

28/07
00:00

Rosenborg BK - Fredrikstad

VĐQG ICELAND 2026/27 – VÒNG 16

28/07
01:00

Breidablik - IBV Vestmannaeyjar

28/07
02:15

KA Akureyri - Thor Akureyri