Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật chính xác và mới nhất lịch thi đấu bảng B tại ASEAN Cup 2026.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng
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27/7 - 18:00
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Singapore 2-0 Timor Leste
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VTV, FPT Play
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27/7 - 20:30
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Indonesia 5-1 Campuchia
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VTV, FPT Play
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14
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28/07
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Hacken BK - AIK Solna
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1
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28/07
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Randers - Silkeborg
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VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 15
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28/07
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Rosenborg BK - Fredrikstad
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VĐQG ICELAND 2026/27 – VÒNG 16
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28/07
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Breidablik - IBV Vestmannaeyjar
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28/07
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KA Akureyri - Thor Akureyri
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