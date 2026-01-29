|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
ASEAN Club Championship 2025/26 - Vòng bảng
|
28/01
20:00
|
Selangor FC 2-0 Công An Hà Nội
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
29/01
03:00
|
Benfica 4-2 Real Madrid
|
ON SPORTS +
|
Manchester City 2-0 Galatasaray
|
ON FOOTBALL
|
Napoli 2-3 Chelsea
|
TV 360
|
PSG 1-1 Newcastle
|
ON SPORTS NEWS
|
AEP Paphos 4-1 Slavia Prague
|
TV 360
|
Ajax 1-2 Olympiakos
|
TV 360
|
Arsenal 3-2 Kairat Almaty
|
TV 360
|
Ath.Bilbao 2-3 Sporting Lisbon
|
TV 360
|
Atletico Madrid 1-2 Bodo Glimt
|
TV 360
|
Barcelona 4-1 FC Copenhagen
|
TV 360
|
Club Brugge 3-0 Marseille
|
TV 360
|
Dortmund 0-2 Inter Milan
|
TV 360
|
E.Frankfurt 0-2 Tottenham
|
TV 360
|
Leverkusen 3-0 Villarreal
|
TV 360
|
Liverpool 6-0 FK Qarabag
|
TV 360
|
Monaco 0-0 Juventus
|
ON SPORTS
|
PSV 1-2 Bayern Munich
|
TV 360
|
Saint Gilloise 1-0 Atalanta
|
TV 360
