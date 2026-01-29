Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN Club Championship 2025/26 - Vòng bảng

28/01

20:00

Selangor FC 2-0 Công An Hà Nội

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

29/01

03:00

Benfica 4-2 Real Madrid

ON SPORTS +

Manchester City 2-0 Galatasaray

ON FOOTBALL

Napoli 2-3 Chelsea

TV 360

PSG 1-1 Newcastle

ON SPORTS NEWS

AEP Paphos 4-1 Slavia Prague

TV 360

Ajax 1-2 Olympiakos

TV 360

Arsenal 3-2 Kairat Almaty

TV 360

Ath.Bilbao 2-3 Sporting Lisbon

TV 360

Atletico Madrid 1-2 Bodo Glimt

TV 360

Barcelona 4-1 FC Copenhagen

TV 360

Club Brugge 3-0 Marseille

TV 360

Dortmund 0-2 Inter Milan

TV 360

E.Frankfurt 0-2 Tottenham

TV 360

Leverkusen 3-0 Villarreal

TV 360

Liverpool 6-0 FK Qarabag

TV 360

Monaco 0-0 Juventus

ON SPORTS

PSV 1-2 Bayern Munich

TV 360

Saint Gilloise 1-0 Atalanta

TV 360