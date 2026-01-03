Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18

03/01  
03:00

Rayo Vallecano 1-1 Getafe

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 18

03/01  
02:45

Cagliari 0-1 AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 17

03/01  
02:45

Toulouse 0-3 Lens

ON SPORTS NEWS

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 17

03/01  
01:45

Gil Vicente 1-1 Sporting Lisbon

03/01  
03:45

Guimaraes Vitoria 2-1 Nacional da Madeira

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11

02/01  
15:35

Melbourne Victory 3-2 Perth Glory

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 13

02/01  
20:30

Al Najma 2-2 Al Khaleej

02/01  
21:35

Al Ettifaq 2-0 Al Okhdood

03/01  
00:30

Al Ahli 3-2 Al Nassr