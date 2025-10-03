Kết quả bóng đá hôm nay

🏆 V-League (Vòng 6)

Thời gian Trận đấu Kênh phát sóng
18h00 - 2/10 Thanh Hóa 1-1 Becamex TP. HCM FPT Play
18h00 - 2/10 Ninh Bình 1-1 Viettel FPT Play

🏆 Hạng Nhất Việt Nam

Thời gian Trận đấu
16h00 - 2/10 Đồng Tháp 1-1 TP. HCM
17h00 - 2/10 Khánh Hòa 4-1 Đại học Văn Hiến
18h00 - 2/10 Trường Tươi Đồng Nai 4-1 Xuân Thiện Phú Thọ

🏆 AFC Champions League Two 2025/26

Thời gian Bảng Trận đấu
14h45 - 2/10 E Macarthur FC 3-0 Beijing Guoan
17h00 - 2/10 H Pohang Steelers 1-0 Kaya FC
17h00 - 2/10 H Tampines Rovers FC 2-0 BG Pathum United
17h00 - 2/10 F Eastern Sports Club 0-1 Nam Định
19h15 - 2/10 F Ratchaburi FC 0-2 Gamba Osaka
19h15 - 2/10 E CAHN 3-0 Tai Po

🏆 Europa League 2025/26

Thời gian Trận đấu Kênh trực tiếp
23h45 - 2/10 Fenerbahce 2-1 Nice TV360
23h45 - 2/10 Ludogorets 0-2 Real Betis TV360
23h45 - 2/10 Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles TV360
23h45 - 2/10 Viktoria Plzen 3-0 Malmo FF TV360
23h45 - 2/10 AS Roma 0-1 Lille TV360
23h45 - 2/10 Bologna 1-1 Freiburg TV360
23h45 - 2/10 Brann 1-0 FC Utrecht TV360
23h45 - 2/10 Celtic 0-2 SC Braga TV360
23h45 - 2/10 FCSB 0-2 Young Boys TV360
02h00 - 3/10 Basel 2-0 Stuttgart TV360
02h00 - 3/10 Celta Vigo 3-1 PAOK FC TV360
02h00 - 3/10 FC Porto 2-1 Crvena Zvezda TV360
02h00 - 3/10 Feyenoord 0-2 Aston Villa TV360
02h00 - 3/10 Genk 0-1 Ferencvaros TV360
02h00 - 3/10 Lyon 2-0 FC Salzburg TV360
02h00 - 3/10 Maccabi Tel Aviv 1-3 Dinamo Zagreb TV360
02h00 - 3/10 Nottingham 2-3 FC Midtjylland TV360
02h00 - 3/10 Sturm Graz 2-1 Rangers TV360

🏆 Europa Conference League 2025/26

Thời gian Trận đấu
23h45 - 2/10 Omonia Nicosia 0-1 Mainz 05
23h45 - 2/10 Vallecano 2-0 KF Shkendija
23h45 - 2/10 Zrinjski Mostar 5-0 Lincoln Red Imps FC
23h45 - 2/10 Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace
23h45 - 2/10 FC Noah 1-0 Rijeka
23h45 - 2/10 Jagiellonia Bialystok 1-0 Hamrun Spartans
23h45 - 2/10 KuPS 1-1 Drita
23h45 - 2/10 Lausanne 3-0 Breidablik
23h45 - 2/10 Lech Poznan 4-1 Rapid Wien
02h00 - 3/10 Shelbourne 0-0 BK Haecken
02h00 - 3/10 Larnaca 4-0 AZ Alkmaar
02h00 - 3/10 Aberdeen 2-3 Shakhtar Donetsk
02h00 - 3/10 Fiorentina 2-0 SK Sigma Olomouc
02h00 - 3/10 Legia Warszawa 0-1 Samsunspor
02h00 - 3/10 NK Celje 3-1 Athens
02h00 - 3/10 Rakow Czestochowa 2-0 CS Universitatea Craiova
02h00 - 3/10 Slovan Bratislava 1-2 Strasbourg
02h00 - 3/10 Sparta Prague 4-1 Shamrock Rovers

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

