Kết quả bóng đá hôm nay
🏆 V-League (Vòng 6)
|Thời gian
|Trận đấu
|Kênh phát sóng
|18h00 - 2/10
|Thanh Hóa 1-1 Becamex TP. HCM
|FPT Play
|18h00 - 2/10
|Ninh Bình 1-1 Viettel
|FPT Play
🏆 Hạng Nhất Việt Nam
|Thời gian
|Trận đấu
|16h00 - 2/10
|Đồng Tháp 1-1 TP. HCM
|17h00 - 2/10
|Khánh Hòa 4-1 Đại học Văn Hiến
|18h00 - 2/10
|Trường Tươi Đồng Nai 4-1 Xuân Thiện Phú Thọ
🏆 AFC Champions League Two 2025/26
|Thời gian
|Bảng
|Trận đấu
|14h45 - 2/10
|E
|Macarthur FC 3-0 Beijing Guoan
|17h00 - 2/10
|H
|Pohang Steelers 1-0 Kaya FC
|17h00 - 2/10
|H
|Tampines Rovers FC 2-0 BG Pathum United
|17h00 - 2/10
|F
|Eastern Sports Club 0-1 Nam Định
|19h15 - 2/10
|F
|Ratchaburi FC 0-2 Gamba Osaka
|19h15 - 2/10
|E
|CAHN 3-0 Tai Po
🏆 Europa League 2025/26
|Thời gian
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|23h45 - 2/10
|Fenerbahce 2-1 Nice
|TV360
|23h45 - 2/10
|Ludogorets 0-2 Real Betis
|TV360
|23h45 - 2/10
|Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles
|TV360
|23h45 - 2/10
|Viktoria Plzen 3-0 Malmo FF
|TV360
|23h45 - 2/10
|AS Roma 0-1 Lille
|TV360
|23h45 - 2/10
|Bologna 1-1 Freiburg
|TV360
|23h45 - 2/10
|Brann 1-0 FC Utrecht
|TV360
|23h45 - 2/10
|Celtic 0-2 SC Braga
|TV360
|23h45 - 2/10
|FCSB 0-2 Young Boys
|TV360
|02h00 - 3/10
|Basel 2-0 Stuttgart
|TV360
|02h00 - 3/10
|Celta Vigo 3-1 PAOK FC
|TV360
|02h00 - 3/10
|FC Porto 2-1 Crvena Zvezda
|TV360
|02h00 - 3/10
|Feyenoord 0-2 Aston Villa
|TV360
|02h00 - 3/10
|Genk 0-1 Ferencvaros
|TV360
|02h00 - 3/10
|Lyon 2-0 FC Salzburg
|TV360
|02h00 - 3/10
|Maccabi Tel Aviv 1-3 Dinamo Zagreb
|TV360
|02h00 - 3/10
|Nottingham 2-3 FC Midtjylland
|TV360
|02h00 - 3/10
|Sturm Graz 2-1 Rangers
|TV360
🏆 Europa Conference League 2025/26
|Thời gian
|Trận đấu
|23h45 - 2/10
|Omonia Nicosia 0-1 Mainz 05
|23h45 - 2/10
|Vallecano 2-0 KF Shkendija
|23h45 - 2/10
|Zrinjski Mostar 5-0 Lincoln Red Imps FC
|23h45 - 2/10
|Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace
|23h45 - 2/10
|FC Noah 1-0 Rijeka
|23h45 - 2/10
|Jagiellonia Bialystok 1-0 Hamrun Spartans
|23h45 - 2/10
|KuPS 1-1 Drita
|23h45 - 2/10
|Lausanne 3-0 Breidablik
|23h45 - 2/10
|Lech Poznan 4-1 Rapid Wien
|02h00 - 3/10
|Shelbourne 0-0 BK Haecken
|02h00 - 3/10
|Larnaca 4-0 AZ Alkmaar
|02h00 - 3/10
|Aberdeen 2-3 Shakhtar Donetsk
|02h00 - 3/10
|Fiorentina 2-0 SK Sigma Olomouc
|02h00 - 3/10
|Legia Warszawa 0-1 Samsunspor
|02h00 - 3/10
|NK Celje 3-1 Athens
|02h00 - 3/10
|Rakow Czestochowa 2-0 CS Universitatea Craiova
|02h00 - 3/10
|Slovan Bratislava 1-2 Strasbourg
|02h00 - 3/10
|Sparta Prague 4-1 Shamrock Rovers
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 6
|
01/10
18:00
|
SHB Đà Nẵng 0-2 Hà Nội FC
|
FPT Play, TV360+9
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
01/10
23:45
|
Saint Gilloise 0-4 Newcastle
|
ON FOOTBALL
|
FK Qarabag 2-0 Copenhagen
|
TV 360
|
02/10
02:00
|
Dortmund 4-1 Ath.Bilbao
|
ON SPORTS NEWS
|
Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven
|
ON SPORTS
|
Napoli 2-1 Sporting Lisbon
|
ON SPORTS +
|
Villarreal 2-2 Juventus
|
TV 360
|
Arsenal 2-0 Olympiakos
|
ON FOOTBALL
|
Barcelona 1-2 PSG
|
TV 360
|
Monaco 2-2 Manchester City
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 8
|
02/10
01:45
|
Millwall 0-4 Coventry
|
Norwich 0-1 West Brom
|
Portsmouth 2-2 Watford
|
02/10
02:00
|
QPR 0-0 Oxford Utd
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG BẢNG
|
02/10
01:15
|
Al-Zawra'a 0-2 Al Nassr