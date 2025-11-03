|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9
|
02/11
18:00
|
Thanh Hóa 0-1 Thể Công Viettel
|
FPT Play, HTV3, MyTV, TV360, SCTV
|
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 6
|
02/11
18:00
|
Thanh Niên TP.HCM 2-4 Trường Tươi Đồng Nai
|
FPT Play, HTV Key, MyTV, SCTV, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10
|
02/11
|
West Ham 3-1 Newcastle
|
K+ SPORT 1
|
02/11
|
Manchester City 3-1 Bournemouth
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11
|
02/11
|
Levante 1-2 Celta Vigo
|
SCTV 15
|
02/11
|
Alaves 2-1 Espanyol
|
SCTV 15
|
03/11
|
Barcelona 3-1 Elche
|
SCTV 15
|
03/11
|
Real Betis 3-0 Mallorca
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
02/11
|
Verona 1-2 Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
02/11
|
Fiorentina 0-1 Lecce
|
ON FOOTBALL
|
Torino 2-2 Pisa
|
ON GOLF
|
03/11
|
Parma 1-3 Bologna
|
ON FOOTBALL
|
03/11
|
AC Milan 1-0 Roma
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9
|
02/11
|
Cologne 4-1 Hamburg SV
|
TV 360
|
02/11
|
Wolfsburg 2-3 Hoffenheim
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 11
|
02/11
|
Rennes 4-1 Strasbourg
|
ON SPORTS NEWS
|
02/11
|
Lille 1-0 Angers
|
ON SPORTS NEWS
|
Nantes 0-2 Metz
|
Lens 3-0 Lorient
|
ON SPORTS+
|
Toulouse 0-0 Le Havre
|
ON SPORTS
|
03/11
|
Brestois 0-0 Lyon
|
ON SPORTS NEWS
