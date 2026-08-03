Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP JOHAN CRUIJFF 2026

02/08
23:00

PSV Eindhoven 0-4 AZ Alkmaar

GIAO HỮU CLB 2026

02/08
19:00

Union Berlin 2-2 Cagliari

02/08
19:30

Utrecht 0-1 Sevilla

02/08
20:00

Feyenoord 2-1 Atalanta

03/08
03:00

Liverpool 2-4 Leeds

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 15

02/08
19:00

Brommapojkarna 1-2 Malmo FF

IFK Goteborg 2-0 Degerfors

02/08
21:30

AIK Fotboll 0-3 Orgryte IS

VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 18

02/08
19:00

Vaasa VPS 0-1 Inter Turku

02/08
21:00

AC Oulu 1-0 Ilves Tampere

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2

02/08
19:00

Nordsjaelland 1-0 Randers FC

Midtjylland 2-1 AC Horsens

02/08
21:00

Brondby IF 1-0 Viborg FF

02/08
23:00

Silkeborg 1-3 FC Copenhagen

VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 2

02/08
20:00

FC Orenburg 0-3 Zenit St. Petersburg

02/08
22:15

FK Krasnodar 3-2 Fakel Voronezh

03/08
00:30

Akhmat Grozny 1-2 Spartak Moscow

VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 3

03/08
00:30

Deportivo Riestra 0-1 CA Barracas Central

Aldosivi 1-2 Gimnasia La Plata

03/08
03:00

Newells Old Boys 2-2 Boca Juniors

03/08
05:15

CA River Plate - Rosario Central

03/08
07:30

Lanus - Instituto

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 21

02/08
17:30

Jeju SK 3-3 Incheon United

Daejeon Hana Citizen 2-0 Gwangju FC

Ulsan HD FC 3-1 FC Anyang