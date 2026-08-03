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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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CÚP JOHAN CRUIJFF 2026
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02/08
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PSV Eindhoven 0-4 AZ Alkmaar
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GIAO HỮU CLB 2026
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02/08
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Union Berlin 2-2 Cagliari
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02/08
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Utrecht 0-1 Sevilla
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02/08
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Feyenoord 2-1 Atalanta
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03/08
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Liverpool 2-4 Leeds
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 15
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02/08
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Brommapojkarna 1-2 Malmo FF
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IFK Goteborg 2-0 Degerfors
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02/08
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AIK Fotboll 0-3 Orgryte IS
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VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 18
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02/08
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Vaasa VPS 0-1 Inter Turku
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02/08
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AC Oulu 1-0 Ilves Tampere
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2
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02/08
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Nordsjaelland 1-0 Randers FC
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Midtjylland 2-1 AC Horsens
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02/08
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Brondby IF 1-0 Viborg FF
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02/08
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Silkeborg 1-3 FC Copenhagen
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VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 2
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02/08
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FC Orenburg 0-3 Zenit St. Petersburg
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02/08
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FK Krasnodar 3-2 Fakel Voronezh
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03/08
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Akhmat Grozny 1-2 Spartak Moscow
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VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 3
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03/08
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Deportivo Riestra 0-1 CA Barracas Central
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Aldosivi 1-2 Gimnasia La Plata
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03/08
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Newells Old Boys 2-2 Boca Juniors
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03/08
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CA River Plate - Rosario Central
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03/08
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Lanus - Instituto
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VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 21
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02/08
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Jeju SK 3-3 Incheon United
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Daejeon Hana Citizen 2-0 Gwangju FC
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Ulsan HD FC 3-1 FC Anyang
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