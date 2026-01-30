Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

 

VCK Futsal châu Á 2026 - Bảng B

 

29/01

13:00

Việt Nam 2-0 Lebanon

VTV7, TV360

ASEAN Club Championship 2025/26 - Bảng B

29/01

19:30

Nam Định 3-0 Lion City Sailors

FPT Play

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

30/01

03:00

Aston Villa 3-2 RB Salzburg

TV 360

Nottingham Forest 4-0 Ferencvarosi

ON FOOTBALL

Panathinaikos 1-1 Roma

ON SPORTS NEWS

Real Betis 2-1 Feyenoord

TV 360

Basel 0-1 Viktoria Plzen

TV 360

Celtic 4-2 Utrecht

TV 360

Crvena Zvezda 1-1 Celta Vigo

ON SPORTS +

FCSB 1-1 Fenerbahce

TV 360

Go Ahead Eagles 0-0 Braga

TV 360

Lille 1-0 Freiburg

ON SPORTS

Ludogorets Razgrad 1-0 Nice

TV 360

Lyon 4-2 PAOK Saloniki

TV 360

Maccabi Tel Aviv 0-3 Bologna

TV 360

Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb

TV 360

FC Porto 3-1 G.Rangers

TV 360

Racing Genk 2-1 Malmo

TV 360

Sturm Graz 1-0 Brann

TV 360

Stuttgart 3-2 Young Boys

TV 360