|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
|
VCK Futsal châu Á 2026 - Bảng B
|
|
29/01
13:00
|
Việt Nam 2-0 Lebanon
|
VTV7, TV360
|
ASEAN Club Championship 2025/26 - Bảng B
|
29/01
19:30
|
Nam Định 3-0 Lion City Sailors
|
FPT Play
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
30/01
03:00
|
Aston Villa 3-2 RB Salzburg
|
TV 360
|
Nottingham Forest 4-0 Ferencvarosi
|
ON FOOTBALL
|
Panathinaikos 1-1 Roma
|
ON SPORTS NEWS
|
Real Betis 2-1 Feyenoord
|
TV 360
|
Basel 0-1 Viktoria Plzen
|
TV 360
|
Celtic 4-2 Utrecht
|
TV 360
|
Crvena Zvezda 1-1 Celta Vigo
|
ON SPORTS +
|
FCSB 1-1 Fenerbahce
|
TV 360
|
Go Ahead Eagles 0-0 Braga
|
TV 360
|
Lille 1-0 Freiburg
|
ON SPORTS
|
Ludogorets Razgrad 1-0 Nice
|
TV 360
|
Lyon 4-2 PAOK Saloniki
|
TV 360
|
Maccabi Tel Aviv 0-3 Bologna
|
TV 360
|
Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb
|
TV 360
|
FC Porto 3-1 G.Rangers
|
TV 360
|
Racing Genk 2-1 Malmo
|
TV 360
|
Sturm Graz 1-0 Brann
|
TV 360
|
Stuttgart 3-2 Young Boys
|
TV 360
-
