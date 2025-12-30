|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 17
|
30/12
02:45
|
Roma 3-1 Genoa
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
30/12
03:15
|
Porto 2-0 AVS Futebol
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 24
|
30/12
01:00
|
Coventry 0-2 Ipswich
|
30/12
02:45
|
Sheffield Wed 0-0 Blackburn
|
Portsmouth 2-1 Charlton
|
Millwall 2-1 Bristol City
|
Wrexham 2-1 Preston
|
Leicester 2-1 Derby
|
West Brom 2-1 QPR
|
Oxford Utd 0-1 Swansea
|
Norwich 0-1 Watford
|
Middlesbrough 0-1 Hull
|
Stoke 0-0 Sheffield Utd
|
30/12
03:15
|
Birmingham 1-1 Southampton
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11
|
29/12
21:35
|
Al Khaleej 0-1 Al Fateh
|
30/12
00:30
|
Al Riyadh 1-2 Al Hazem
|
Al Taawoun 1-0 Al Najma
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
29/12
15:00
|
Melbourne Victory 5-1 Wellington Phoenix
|
AFCON 2025 – VÒNG BẢNG
|
29/12
23:00
|
Zimbabwe 2-3 Nam Phi
|
Angola 0-0 Ai Cập
|
30/12
02:00
|
Comoros 0-0 Mali
|
Ma rốc 3-0 Zambia
