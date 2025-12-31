Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 19

31/12

02:30

Burnley - Newcastle

K+LIFE

Nottingham Forest - Everton

K+Live 1

West Ham - Brighton

K+Live 2

Chelsea - Bournemouth

K+ACTION

31/12

03:15

Arsenal - Aston Villa

K+SPORT 1

MU - Wolverhampton

K+SPORT 2

VĐQG SCOTLAND 2025/26 – VÒNG 20

31/12

02:45

Dundee - Kilmarnock

G.Rangers - Saint Mirren

Hibernian - Aberdeen

Livingston - Dundee Utd

31/12

03:00

Motherwell - Celtic

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 12

30/12

22:30

Al Ahli - Al Feiha

31/12

00:30

Al Ettifaq - Al Nassr

Al Okhdood - Damac

AFCON 2025 – VÒNG BẢNG

30/12

23:00

Tanzania - Tunisia

Uganda - Nigeria

31/12

02:00

Benin - Senegal

Botswana - CHDC Congo