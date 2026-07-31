|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
|
31/07
00:00
|
Hradec Kralove - Tromso IL
|
Midtjylland - Besiktas
|
Pafos - Hajduk Split
|
31/07
00:45
|
PAOK Saloniki - Dinamo Kiev
|
31/07
01:00
|
CSKA Sofia - FK Qarabag
|
31/07
01:30
|
Anderlecht - Hammarby
|
Ferencvarosi - Twente
|
31/07
02:00
|
Benfica - St Gallen
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
|
30/07
21:00
|
Tobol Kostanay - FK Panevezys
|
Atletic Club D Escaldes - Vaduz
|
30/07
23:00
|
FC Noah - Zimbru Chisinau
|
FK Auda - FCSB
|
FK Jablonec - NK Varazdin
|
Ilves Tampere - Stjarnan
|
Nomme Kalju FC - Shelbourne
|
Zira FK - Paide Linnameeskond
|
Inter Turku - Istanbul Basaksehir
|
FC Pyunik - Debreceni VSC
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật chính xác và mới nhất lịch thi đấu bảng B tại ASEAN Cup 2026.
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật chính xác và mới nhất lịch thi đấu bảng A tại ASEAN Cup 2026.
Kết quả bóng đá ASEAN Cup 2026 - VietNamNet cập nhật sớm và chính xác nhất kết quả bóng đá giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026.
Bảng xếp ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá ASEAN Cup 2026 tại bảng A.
Bảng xếp ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá ASEAN Cup 2026 tại bảng B.