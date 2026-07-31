Kết quả bóng đá hôm nay

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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

31/07

00:00

Hradec Kralove - Tromso IL

Midtjylland - Besiktas

Pafos - Hajduk Split

31/07

00:45

PAOK Saloniki - Dinamo Kiev

31/07

01:00

CSKA Sofia - FK Qarabag

31/07

01:30

Anderlecht - Hammarby

Ferencvarosi - Twente

31/07

02:00

Benfica - St Gallen

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

30/07

21:00

Tobol Kostanay - FK Panevezys

Atletic Club D Escaldes - Vaduz

30/07

23:00

FC Noah - Zimbru Chisinau

FK Auda - FCSB

FK Jablonec - NK Varazdin

Ilves Tampere - Stjarnan

Nomme Kalju FC - Shelbourne

Zira FK - Paide Linnameeskond

Inter Turku - Istanbul Basaksehir

FC Pyunik - Debreceni VSC