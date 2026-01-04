Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 20

03/01

19:30

Aston Villa 3-1 Nottingham Forest

FPT Play

03/01

22:00

Brighton 2-0 Burnley

FPT Play

Wolverhampton 3-0 West Ham

FPT Play

04/01

00:30

Bournemouth 2-3 Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18

03/01

20:00

Celta Vigo 4-1 Valencia

SCTV 15

03/01

22:15

Osasuna 1-1 Athtletic Bilbao

SCTV 15

04/01

00:30

Elche 1-3 Villarreal

SCTV 22

04/01

03:00

Espanyol 0-2 Barcelona

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 18

03/01

18:30

Como 1-0 Udinese

ON FOOTBALL

03/01

21:00

Genoa 1-1 Pisa

ON FOOTBALL

Sassuolo 1-1 Parma

ON SPORTS +

04/01

00:00

Juventus 1-1 Lecce

ON FOOTBALL

04/01

02:45

Atalanta 1-0 Roma

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 17

03/01

23:00

Monaco 1-3 Lyon

ON SPORTS NEWS

04/01

01:00

Nice 1-1 Strasbourg

ON SPORTS NEWS

04/01

03:05

Lille 0-2 Rennes

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 13

03/01

20:10

Al Fateh 2-0 Al Shabab

03/01

21:55

Al Feiha 0-5 Al Kholood

04/01

00:30

Al Ittihad 1-0 Al Taawoun

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11

03/01

13:00

Brisbane Roar 0-3 Wellington Phoenix

03/01

15:35

Melbourne City 0-0 Sydney

AFCON 2025 – VÒNG 1/8

03/01

23:00

Senegal 3-1 Sudan

04/01

02:00

Mali 1-1 Tunisia (pen 3-2)