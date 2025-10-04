Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 6

03/10

17:00

HAGL 1-1 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

03/10

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1 PVF-CAND

FPT Play, TV360+9

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 7

04/10

02:00

Bournemouth - Fulham

K+SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 8

04/10

02:00

Osasuna - Getafe

SCTV 22

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 6

04/10

01:45

Verona - Sassuolo

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 6

04/10

01:30

Hoffenheim - Koln

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 7

04/10

01:45

Paris FC - Lorient

ON SPORTS NEWS

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 33

03/10

17:00

Shonan Bellmare 0-1 Tokyo Verdy

VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 32

03/10

12:00

Jeju 1-1 Jeonbuk Hyundai