Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10
|
04/11
|
Sunderland 1-1 Everton
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11
|
04/11
|
Real Oviedo 0-0 Osasuna
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
04/11
|
Sassuolo 1-2 Genoa
|
ON FOOTBALL
|
04/11
|
Lazio 2-0 Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 14
|
04/11
|
Platense 1-1 Sarmiento
|
Defensa y Justicia - Huracan
|
04/11
|
Central Cordoba SdE - Racing Club
|
04/11
|
Belgrano - Tigre
|
Banfield - Lanus
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
04/11
|
Seattle Sounders - Minnesota United
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/2026 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.