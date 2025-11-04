Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10

04/11
03:00

 Sunderland 1-1 Everton

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11

04/11
03:00

 Real Oviedo 0-0 Osasuna

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10

04/11
00:30

 Sassuolo 1-2 Genoa

ON FOOTBALL

04/11
02:45

 Lazio 2-0 Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 14

04/11
02:45

 Platense 1-1 Sarmiento

 Defensa y Justicia - Huracan

04/11
05:00

 Central Cordoba SdE - Racing Club

04/11
07:15

 Belgrano - Tigre

 Banfield - Lanus

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

04/11
10:45

Seattle Sounders - Minnesota United